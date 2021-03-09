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Глава тульского УМВД взял под личный контроль расследование массового поджога машин в Донском
Фото из архива MySlo

Глава тульского УМВД взял под личный контроль расследование массового поджога машин в Донском

Сергей Галкин потребовал провести все необходимые оперативные мероприятия для скорейшего задержания злоумышленников.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин провёл совещание с руководителями основных подразделений региональной полиции.

На нём обсуждались вопросы о мерах, принимаемых оперативными подразделениями по раскрытию поджога 13 машин в Донском. Сергей Галкин потребовал провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников. Он взял это дело под личный контроль.

Также на совещании шла речь о необходимости активизации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие мошенничеств – Сергей Галкин поручил усилить работу оперативных и следственных подразделений полиции и принять исчерпывающие меры в данном направлении.

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сегодня, в 19:50 −1
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