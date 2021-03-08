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В Донском ночной пожар уничтожил 13 автомобилей

В Донском ночной пожар уничтожил 13 автомобилей

На месте происшествия работали два пожарных расчетов.

В ночь на 8 марта в Донском Тульской области произошел серьезный пожар. На ул. Новой в микрорайоне Центральный загорелись 13 автомобилей: Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, УАЗ Партиот и еще 7 Ford Transit. Сообщение о пожаре поступило в 03.17.
 
«По прибытии на место происшествия, в 03:23, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 03:47, пострадавших нет. В результате происшествия в 13 автомобилях выгорели моторные отсеки, салоны и наружные элементы кузова», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:44 +2
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