В Донском ночной пожар уничтожил 13 автомобилей

В ночь на 8 марта в Донском Тульской области произошел серьезный пожар. На ул. Новой в микрорайоне Центральный загорелись 13 автомобилей: Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, УАЗ Партиот и еще 7 Ford Transit. Сообщение о пожаре поступило в 03.17.

«По прибытии на место происшествия, в 03:23, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 03:47, пострадавших нет. В результате происшествия в 13 автомобилях выгорели моторные отсеки, салоны и наружные элементы кузова», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.