Фото пресс-службы городской администрации.
На ул. Оборонной в Туле изменили схему остановок общественного транспорта
Теперь «Автостанция Восточная» используется только для высадки пассажиров пригородных маршрутов.
На остановке «Ул. Кауля» (перекресток улиц Оборонной и Кауля) теперь осуществляется только посадка и высадка пассажиров городских маршрутов автобусов и трамваев.
Остановка «Автостанция Восточная» используется для высадки пассажиров пригородных маршрутов.
«Данные меры приняты в целях обеспечения надлежащего уровня транспортного обслуживания пассажиров пригородным транспортом», — сообщает пресс-служба городской администрации.
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