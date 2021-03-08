На ул. Оборонной в Туле изменили схему остановок общественного транспорта

Фото пресс-службы городской администрации.

Теперь «Автостанция Восточная» используется только для высадки пассажиров пригородных маршрутов.

На остановке «Ул. Кауля» (перекресток улиц Оборонной и Кауля) теперь осуществляется только посадка и высадка пассажиров городских маршрутов автобусов и трамваев.

Остановка «Автостанция Восточная» используется для высадки пассажиров пригородных маршрутов.

«Данные меры приняты в целях обеспечения надлежащего уровня транспортного обслуживания пассажиров пригородным транспортом», — сообщает пресс-служба городской администрации.