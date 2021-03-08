новости
новости
Регистрация
В Каменском районе на пожаре погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Каменском районе на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла утром 8 марта.

Утром 8 марта в Каменском районе произошел пожар. Сообщение о том, что в деревне Нижние Калинки загорелся частный дом, поступило в 8.54.
 
По данным регионального МЧС, первый из трех направленных пожарных расчетов прибыл на место в в 9.14. На ликвидацию открытого горения у огнеборцев ушло 36 минут.
 
Дом выгорел изнутри, также у него сгорела и обрушилась кровля. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:03 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарпроисшествиягибель на пожаре
Место
Тульская областьКаменский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Оборонной в Туле изменили схему остановок общественного транспорта
На ул. Оборонной в Туле изменили схему остановок общественного транспорта
«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую
«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.