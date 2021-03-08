В Каменском районе на пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 8 марта в Каменском районе произошел пожар. Сообщение о том, что в деревне Нижние Калинки загорелся частный дом, поступило в 8.54.

По данным регионального МЧС, первый из трех направленных пожарных расчетов прибыл на место в в 9.14. На ликвидацию открытого горения у огнеборцев ушло 36 минут.

Дом выгорел изнутри, также у него сгорела и обрушилась кровля. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается