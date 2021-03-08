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На ул. Пионерской в Туле загорелся частный дом
Фото: instagram.com/tula.chp

На ул. Пионерской в Туле загорелся частный дом

На месте происшествия работают четыре пожарных расчёта.

По словам очевидцев, около 22.40, на ул. Пионерской в Туле загорелся частный жилой дом. На момент публикации новости известно, что на месте происшествия работают четыре расчёта.

Пожарные локализуют возгорание, чтобы предотвратить перекидывание огня на соседнее здание. На месте также работают сотрудники полиции и медики. Все подробности уточняются.

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вчера, в 23:04 0
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