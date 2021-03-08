Движение по ул. Пионерской в Туле временно перекрыто из-за пожара: фоторепортаж

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, на месте работали 4 пожарных расчёта.

Вечером, 8 марта, на ул. Пионерской в Туле загорелся дом № 30. По предварительной информации, в момент возгорания в доме не было жильцов. На месте работали четыре пожарных расчёта.

Дом полыхал открытым огнём, существовала угроза воспламенения соседнего дома, однако, благодаря усилиям пожарных, этого удалось избежать.

На момент публикации новости на месте происшествия находятся пожарные расчёты, сотрудники полиции, а также скорая помощь. Движение на ул. Пионерской временно перекрыто.