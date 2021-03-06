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Пропавший в Туле два дня назад пенсионер найден живым

Пропавший в Туле два дня назад пенсионер найден живым

О прекращении поиска волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили 6 марта, около полудня.

В пятницу, 5 марта, поисковики из отряда «Лиза Алерт» обратились к жителям Тулы с просьбой помочь найти 65-летнего Виталия Лысогора, который 4 марта ушёл из дома и не вернулся.

Туляки активно откликнулись – к волонтёрам поступала информация о том, что пропавшего видели в районе Косой Горы. Удалось получить видео с камер наблюдения, установленных в магазине, куда заходил пропавший – это сузило район поиска.

Наконец, примерно в полдень 6 марта стало известно, что пенсионер найден живым. По предварительной информации, его здоровью ничто не угрожает, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

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