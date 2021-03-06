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Молодой туляк лишился 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже
Фото: trading-fx.ru

Молодой туляк лишился 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Мошенники убедили его сообщить данные банковской карты и списали с неё все деньги.

Полицейские предупреждают туляков о мошенничествах с использованием банковских карт. Часто злоумышленники звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за различные товары или услуги. 

Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что преступники часто выдают себя за биржевых брокеров и предлагают перевести деньги для участия в аукционах по купле-продаже акций различных компаний.

На эту уловку попался 24-летний житель Пролетарского округа Тулы – мошенники предложили ему заработать на интернет-бирже, обманом получили доступ к его банковской карте и списали с неё 1264000 рублей. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Полиция просит туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, что банковским работникам запрещено выяснять о картах и счетах.

Будьте предельно внимательны при совершении банковских операций и при переводе денег на телефонные номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги на незнакомых сайтах, не оставляете предоплату за товар, покупаемый на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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