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Прокуратура, неработающая «Тройка» и вежливость: что туляки думают о повышении стоимости проезда

Прокуратура, неработающая «Тройка» и вежливость: что туляки думают о повышении стоимости проезда

Новость о подорожании проезда в общественном транспорте стала одной из самых обсуждаемых на Myslo за неделю.

За сутки после публикации она набрала 6288 просмотров, и получила 40 минусов. За три дня под ней был оставлен 331 комментарий. Публикуем некоторые из них (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«И что, теперь маршрутки чаще ездить будут? Водители станут вежливее? По вечерам из дальних уголков города будет возможность уехать не на такси?» – резонные вопросы, которые, увы, пока остаются без ответов, задал Million

«Проезд подорожал, а повозки всё те же ездят - грязные и набитые как консервные банки. Где обещанная смена автопарка?...», – высказала мнение большинства пассажиров общественного транспорта веточка

«И пропали трамваи-автобусы. 6.55 Мясново – трамваев нет, 36 автобусов нет… Вперед! На маршрутки!!», – констатировала zmeika

«Где транспорт вообще?? На какие услуги подняли цены, если их не предоставляют??», – присоединилась Анфиса_лисослон

«Я просто представляю насколько революционными были бы настроения туляков, если бы, например, коммуналка подорожала бы хотя бы на 10%... А тут сразу на 25% и туляне молча сглотнули...», – метко выразился Зураб

«Сегодня в 28 автобусе кондуктор радостно всем сообщала, что карты Тройка не бьются! Только наличка или банковская!», – поделился наблюдением Vasilych

«Интересно кто-нибудь в прокуратуру написал проверить обоснованность подорожания?..», – пишите, Nonsens! Только не забудьте поделиться результатами в «Наржуре», ок? 

«...Реальный случай.....сел на 5 троллейбус, оплатил билет...сижу, сморю в окно....так...о своём думаю....через некоторое время подходит кондуктор и говорит:
- Тааааак....А кто это тут у нас без билета едет ?.......Говорю:
- У нас, это у кого ?.........
....Больше она не подходила.....», – Mr.Nobody, а ведь так можно и сэкономить!

«А для меня наступила весна!!!! И всё остальное по ***.....», – поделился весенним настроением Lexus-650

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:09 0
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