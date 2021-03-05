Тулячка, случайно убившая знакомого во время ссоры, отправится в колонию

Мужчина упал на тротуар, ударился затылком и на следующий день скончался в больнице.

В Туле вынесен приговор 34-летней женщине. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, в июне 2019 года, женщина вместе со своим приятелем распивала спиртное в баре на ул. Металлургов. Между ними произошла ссора, обвиняемая избила мужчину.

Затем оба вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент тулячка толкнула мужчину – тот упал на тротуар и ударился головой об асфальт, а на следующий день умер в больнице. Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима.