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Тулячка, случайно убившая знакомого во время ссоры, отправится в колонию

Тулячка, случайно убившая знакомого во время ссоры, отправится в колонию

Мужчина упал на тротуар, ударился затылком и на следующий день скончался в больнице.

В Туле вынесен приговор 34-летней женщине. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, в июне 2019 года, женщина вместе со своим приятелем распивала спиртное в баре на ул. Металлургов. Между ними произошла ссора, обвиняемая избила мужчину.

Затем оба вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент тулячка толкнула мужчину – тот упал на тротуар и ударился головой об асфальт, а на следующий день умер в больнице. Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима.

 

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