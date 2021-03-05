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Судебные приставы проведут в Туле День открытых дверей

Судебные приставы проведут в Туле День открытых дверей

Они расскажут всем желающим об основных задачах ведомства и процедуре поступления на службу.

В среду, 10 марта, с 10.00 до 13.00 в Управлении ФССП России по Тульской области пройдёт «День открытых дверей» по вопросам трудоустройства. Он состоится на базе отделения организации обеспечения (ул. Болдина, д. 94-В).

Сотрудники Управления расскажут соискателям об основных направлениях деятельности службы, актуальных вакансиях, условиях приема на работу и квалификационных требованиях.

Мероприятие будет проходить при условии соблюдения эпидемиологических требований (при наличии средств индивидуальной защиты – масок и перчаток). При себе необходимо иметь паспорт. Справки можно получить по телефонам: 35-94-20 и 35-57-79.

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