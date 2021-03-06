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В алексинской многоэтажке загорелась ванная комната: пожарные спасли двух человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В алексинской многоэтажке загорелась ванная комната: пожарные спасли двух человек

Возгорание произошло рано утром на ул. Монтажной. На его ликвидацию потребовалось шесть минут.

В 5.42 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Монтажной в  Алексине. На место были направлены четыре пожарных расчёта. Они добрались до адреса за четыре минуты, в 5.52 огонь был потушен.

Никто не пострадал. Сотрудниками газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели на улицу двух человек, ещё троих пришлось эвакуировать. В результате происшествия в ванной комнате обгорела оконная рама.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, причина пожара устанавливается.

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