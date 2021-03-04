Ричард и Русалина: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

В феврале 2021 года в Тульской области родились 773 ребенка, из них 360 девочек и 413 мальчиков. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

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