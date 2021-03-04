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Ричард и Русалина: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

Ричард и Русалина: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

Вы удивитесь, как родители назвали своих малышей.

В феврале 2021 года в Тульской области родились 773 ребенка, из них 360 девочек и 413 мальчиков. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Александр, Егор, Максим, Матвей, Роман, Варвара, Дарья, Полина.

Редкие имена: Гордей, Елисей, Кристиан, Мартин, Ричард, Оливия, София-Евангелина, Русалина, Моника, Диана.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +3
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