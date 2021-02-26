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Туляк сбыл в Астрахани фальшивую купюру через соседа по палате

Туляк сбыл в Астрахани фальшивую купюру через соседа по палате

Сейчас в отношении хитроумного гражданина возбуждено уголовное дело.

В Астрахани 36-летний туляк обвиняется в сбыте поддельного банковского билета ЦБ РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области. 
 
По предварительным данным, в сентябре 2020 года ранее судимый за кражу и сбыт наркотиков обвиняемый приехал вместе с друзьями в Астрахань на рыбалку. Во время отдыха мужчина сломал ногу и был доставлен в местную больницу. Находясь на лечении, он попросил соседа по палате сходить за продуктами и вручил ему фальшивую пятитысячную купюру.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 0
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