Три ДТП и сбитый пешеход: в Туле на ул. Болдина случился транспортный коллапс

Фото: Lexus650.

В том числе в аварию попали два автобуса с пассажирами. В качестве причины аварий рассматривается вода на дороге.

Стали известны новые подробности автоаварий , которые произошли утром и днем 25 февраля на ул. Болдина в Туле. По предварительной информации, легковой Ford остановился для того, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в автомобиль врезался автобус «Волжанин».

Через некоторое время в автобус влетел КамАЗ. После того как КамАЗ уехал, в автобус врезалась грузовая ГАЗель, а затем в последнюю «приехал» автобус ПАЗ.

«Автобусы следовали по маршруту, с пассажирами. В результате трех ДТП никто не пострадал», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Через некоторое время на этом же месте автомобиль сбил женщину-пешехода.

По словам очевидца и некоторых участников автоаварии, ДТП произошли из-за того, что на проезжей части было значительное количество воды. Она выливается на дорогу в районе областного военкомата, где примерно с 8 часов утра работают сотрудники водоканала.