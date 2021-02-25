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Три ДТП и сбитый пешеход: в Туле на ул. Болдина случился транспортный коллапс
Фото: Lexus650.

Три ДТП и сбитый пешеход: в Туле на ул. Болдина случился транспортный коллапс

В том числе в аварию попали два автобуса с пассажирами. В качестве причины аварий рассматривается вода на дороге.

Стали известны новые подробности автоаварий, которые произошли утром и днем 25 февраля на ул. Болдина в Туле. По предварительной информации, легковой Ford остановился для того, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в автомобиль врезался автобус «Волжанин».
 
Через некоторое время в автобус влетел КамАЗ. После того как КамАЗ уехал, в автобус врезалась грузовая ГАЗель, а затем в последнюю «приехал» автобус ПАЗ.
 
 
«Автобусы следовали по маршруту, с пассажирами. В результате трех ДТП никто не пострадал», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
 
Через некоторое время на этом же месте автомобиль сбил женщину-пешехода.
 
По словам очевидца и некоторых участников автоаварии, ДТП произошли из-за того, что на проезжей части было значительное количество воды. Она выливается на дорогу в районе областного военкомата, где примерно с 8 часов утра работают сотрудники водоканала.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:02 +9
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