Фото: Lexus650.
Три ДТП и сбитый пешеход: в Туле на ул. Болдина случился транспортный коллапс
В том числе в аварию попали два автобуса с пассажирами. В качестве причины аварий рассматривается вода на дороге.
Стали известны новые подробности автоаварий, которые произошли утром и днем 25 февраля на ул. Болдина в Туле. По предварительной информации, легковой Ford остановился для того, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в автомобиль врезался автобус «Волжанин».
Через некоторое время в автобус влетел КамАЗ. После того как КамАЗ уехал, в автобус врезалась грузовая ГАЗель, а затем в последнюю «приехал» автобус ПАЗ.
«Автобусы следовали по маршруту, с пассажирами. В результате трех ДТП никто не пострадал», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Через некоторое время на этом же месте автомобиль сбил женщину-пешехода.
По словам очевидца и некоторых участников автоаварии, ДТП произошли из-за того, что на проезжей части было значительное количество воды. Она выливается на дорогу в районе областного военкомата, где примерно с 8 часов утра работают сотрудники водоканала.
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