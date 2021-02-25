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На ул. Болдина в Туле столкнулись автобус, легковушка и грузовая ГАЗель
Фото: Lexus650.

На ул. Болдина в Туле столкнулись автобус, легковушка и грузовая ГАЗель

Обошлось без пострадавших.

Утром 25 февраля на ул. Болдина в Туле столкнулись автобус, легковой автомобиль и грузовая ГАЗель. Фото с места происшествия прислал в редакцию Myslo пользователь Lexus650.
 
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию об аварии и уточнили, что произошло два ДТП. Сначала на въезде на круговое движение столкнулись автобус и легковой автомобиль, а пока участники происшествия стояли, в автобус врезалась грузовая ГАЗель.
 
 
На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:31 +3
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