Фото: Lexus650.
На ул. Болдина в Туле столкнулись автобус, легковушка и грузовая ГАЗель
Обошлось без пострадавших.
Утром 25 февраля на ул. Болдина в Туле столкнулись автобус, легковой автомобиль и грузовая ГАЗель. Фото с места происшествия прислал в редакцию Myslo пользователь Lexus650.
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию об аварии и уточнили, что произошло два ДТП. Сначала на въезде на круговое движение столкнулись автобус и легковой автомобиль, а пока участники происшествия стояли, в автобус врезалась грузовая ГАЗель.
На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
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