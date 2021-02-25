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Задолженность тульских поставщиков тепла за газ превысила 1,2 млрд рублей

Задолженность тульских поставщиков тепла за газ превысила 1,2 млрд рублей

Просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий региона за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула» превышает 1267 млн рублей.

Основная доля приходится на АО «Тулатеплосеть», которое задолжало за газ более 630 млн рублей.

По итогам 2020 года АО «Тулатеплосеть» стало единственной крупной теплоснабжающей организацией Тульской области, допустившей прирост просроченной задолженности более чем на 25%.

Данное ТСО не исполняет свои обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула» с сентября 2020 года. Всё это время с неплательщиком ведутся переговоры. Но неконструктивная позиция АО «Тулатеплосеть» по вопросу составления и согласования графика погашения дебиторской задолженности не позволяет спланировать поэтапного расчета за потребленное голубое топливо.

В результате поставщик газа вынужден предпринимать все предусмотренные законодательством меры для защиты своих законных интересов, включая обращение в судебные органы. Введение ограничения поставки газа АО «Тулатеплосеть» не планируется.

В списке неплательщиков также числятся ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» (долг 409 млн рублей за период февраль – декабрь 2020 года) и ООО «РГК-Тула» (долг 74 млн рублей за период ноябрь – декабрь 2020 года).

В течение 2020 года с неплательщиками велась ежедневная оперативная работа по организации расчетов: направлялись претензии, исковые заявления в арбитражный суд, проводились онлайн совещания. Совместно с правительством Тульской области был составлен сводный график расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный газ, который находился на постоянном контроле руководства региона и ООО «Газпром межрегионгаз».

По состоянию на 1 января 2021 года большинством предприятий график исполнен в полном объеме.

В 2021 году планируется продолжить практику совместной работы с правительством Тульской области по организации расчетов теплоснабжающих организаций за газ.

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