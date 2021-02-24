новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе съехал в кювет цементовоз
Фото предоставлено очевидцем.

В Алексинском районе съехал в кювет цементовоз

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Неподалеку от деревни Верхний Суходол в Алексинском районе съехал в кювет цементовоз MAN. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
Предполагается, что водитель большегруза не справился с управлением. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
 
Напомним, на этом месте находится крутой поворот и там периодически происходят аналогичные аварии. Например, 2 февраля опрокинулся набок грузовик с полуприцепом.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпавтоаварияпроисшествия
Место
Тульская областьАлексинАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.