Фото предоставлено очевидцем.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Неподалеку от деревни Верхний Суходол в Алексинском районе съехал в кювет цементовоз MAN. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.

Предполагается, что водитель большегруза не справился с управлением. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.