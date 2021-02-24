Фото предоставлено очевидцем.
В Алексинском районе съехал в кювет цементовоз
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Неподалеку от деревни Верхний Суходол в Алексинском районе съехал в кювет цементовоз MAN. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
Предполагается, что водитель большегруза не справился с управлением. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Напомним, на этом месте находится крутой поворот и там периодически происходят аналогичные аварии. Например, 2 февраля опрокинулся набок грузовик с полуприцепом.
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