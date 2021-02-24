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Невероятная история спасения пропавшего в Тульской области мужчины: видео
Стоп-кадр из видео.

Невероятная история спасения пропавшего в Тульской области мужчины: видео

Это стало возможным благодаря неравнодушию и слаженным действиям множества людей.

Региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о невероятной истории спасения, которая произошла 16 февраля этого года в Ясногорском районе. Около 17.00 от службы 112 поступила заявка на поиск. Термометр показывал -15, а пропавший не выходил на связь уже целых пять часов.
У поисковиков получилось дозвониться до мужчины, но оказалось, что тот не понимает русский язык.
Выяснив национальность пропавшего, через социальные сети нашли переводчика и организовали телефонную коференц-связь, но и это не дало результата.
 
«Диалог по-прежнему не получался, на том конце телефонного соединения мы слышали связную, но монологическую речь, что позволило нам сделать вывод о том, что мужчина получил травму и застрял. Пользуясь этой отрывочной информацией, инфорг передал запрос в вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». В 18.10 полиция создала запрос в Центр управления кризисными ситуациями (ЦУКС) на использование беспилотника с тепловизором и снегоход. Только спустя час, в 19.15, через участкового удалось связаться с родственниками мужчины, но, к сожалению, новых зацепок это не дало», — рассказывают поисковики.
 
Тем временем дежурный ЦУКС связался с РЖД и попросил, чтобы машинисты электропоездов сообщали об увиденных возле железнодорожных путей одиноких людях. Через некоторое время такая информация поступила – вдали от населенных пунктов был замечен мужчина. По указанным координатам выдвинулись два экипажа поисковиков.
 
 
В 21.29 один из экипажей заметил пропавшего, который был травмирован и занесен снегом. В РЖД отозвались на просьбу остановить в этом месте электропоезд, чтобы эвакуировать пострадавшего, и примерно в 22.00 мужчину доставили на ближайшую станцию, где его уже ждали медики.
 
«ДПСО «ЛизаАлерт» Тульской области выражает благодарность за сотрудничество полиции, МЧС, ЦУКС, машинистам и дежурным станции РЖД, дежурным 112 ЕДДС и местным жителям, вошедшим в экипажи поисковых групп, которые незамедлительно бросились на помощь. Благодаря совместной работе всех участников поиска удалось вырвать еще одну жизнь из холодных, колючих лап русской зимы», — пишут поисковики.
 
 

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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