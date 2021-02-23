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«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей

В прямом эфире «ВКонтакте» на вопросы ответит главный врач Тульской детской областной клинической больницы.

24 февраля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Дмитрий Харитонов, главный врач Тульской детской областной клинической больницы.

Свои вопросы жители могут задать под постом ВК, написать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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