Более 41 000 жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса

Рассказываем, как можно записаться на вакцинацию.

В Тульской области более 41 тысячи жителей сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Напомним, в регионе работают 47 кабинетов вакцинации, 4 мобильных прививочных пункта. Выездные прививочные бригады приезжают в сельские районы области и на промышленные предприятия.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Через портал госуслуг;

по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2−19−45. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13.

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дачная, 4.

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6−22−90. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б.

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872)72−37−95, п. Рассвет, дом 38.

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» , (4872)72−37−95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.

(4872)72−37−95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, Новомосковск, ул. Калинина, 39.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева», (4872) 33−80−06. Тула, ул. Комсомольская, 1.

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», (4872) 77−03−93. Тула, Новомедвенский проезд, 2.

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», (48763) 2−60−62. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2.

ГУЗ «Ясногорская районная больница», (48766) 2−12−75. Ясногорск, ул. Черняховского, 6.

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника № 3, (4872) 36−73−06, поликлиника № 3 г. Тула, ул. Первомайская, 11.

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (п. Волово), (48768) 2−16−53. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А.

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (Каменский район), (48744)2−14−18. с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1.

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л. Н. Толстого», (4872)21−62−80, Тула, ул. Демьянова, 22.

ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», (48742)4−17−41, Белев, ул. Мира, 13.

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», (48761)2−22−80, Богородицк, ул. Пушкинская, 23.

ГУЗ «Веневская центральная районная больница», (48745)2−12−80, Венев, ул. Международная, 7-а.

ГУЗ «Донская городская больница № 1», (48746)4−00−10, Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23.

ГУЗ «Заокская центральная районная больница», (48734) 2−05−35, п. Заокский, ул. Садовая, 23.

ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», (48735) 5−37−88, Кимовск, ул. Больничная, 2.

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73, Киреевск, ул. Ленина, 44.

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6−21−73. Болохово, ул. Мира, 22.

ГУЗ «Ленинская районная больница», (4872)33−83−21, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34.

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48736)4−11−44, п. Одоев, ул. Дачная, 2.

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48752) 2−11−98, филиал № 1 Тульская область, г. Плавск, ул. В. И. Ульянова , 80.

, 80. ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48756) 2−14−40, филиал № 2, п. Чернь, ул. Свободная, 78.

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», (48755) 2−11−49, п. Тёплое, переулок Строителей, 5.

ГУЗ «Узловская районная больница», (48731) 7−87−18, Узловая, ул. Беклимищева, 38-а.

ГУЗ «Щекинская районная больница», (48751) 2−03−71, Щёкино, ул. Болдина, 1.

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева» , (48753) 2−19−45, Алексин, ул. Центральная, 13-а.

(48753) 2−19−45, Алексин, ул. Центральная, 13-а. ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина», (4872) 33−80−22, Тула, ул. Смидович, 12.

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15.

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», (4872) 33−83−81, Тула, 18-й проезд Мясново, 104.

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», (4872) 21−61−90, Тула, ул. Металлургов, 40.

ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Тула», (4872) 70−19−11, Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8.

ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Узловая», (48731) 5−41−42, Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД».

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7−00−03, поликлиническое отделение № 3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17.

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21−62−25, Скуратово, ул. Пушкина, 17.

ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», (48745) 6−20−60, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28.

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», (48732) 2−11−61, п. Дубна, ул. Ленина, 20.

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», (48743) 5−12−26, Куркино, переулок Больничный, 12.

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48733)2−12−03, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13.

Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», (4872) 35−36−94, 25−23−23, Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. № 1, 3.

Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47.

Друзья, а вы сделали прививку от коронавируса? Расскажите о своем самочувствии!