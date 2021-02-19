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Жительница Ефремова осуждена за подкуп похищенного человека

Жительница Ефремова осуждена за подкуп похищенного человека

Мужчину похитил и жестоко избил ее сын. Осужденная хотела, чтобы похищенный отказался от показаний в суде за 60 тысяч рублей.

В Ефремове 44-летняя женщина признана виновной в подкупе свидетельницы и потерпевшего, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что в ноябре 2019 года 27-летний сын обвиняемой жестоко избил бейсбольной битой мужчину. Он хотел, чтобы тот отдал 5 тысяч рублей за якобы поврежденный автомобиль.
 
Нанеся ему множество повреждений, обвиняемый попросил приятеля перетащить потерпевшего в гараж. Уже в гараже он заявил мужчине, что выпустит его только за 20 тысяч рублей. Потерпевший предлагал обвиняемому музыкальный центр, но тот настаивал на деньгах и держал его взаперти до приезда полиции.
 
Решением суда 27-летнему мужчине было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
 
В ходе следствия мать обвиняемого решила подкупить потерпевшего и свидетельницу: предложила им 60 тысяч рублей и даже успела передать 5 тысяч, после чего была арестована.
 
Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:57 +4
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