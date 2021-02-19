Тулячка пострадала в ДТП на улице Щегловская Засека

Женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под автомобиль.

Вчера, 18 февраля, на улице Щегловская Засека в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



В 16.35 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте – в паре метров от пешеходного перехода.

В результате аварии женщина получила различные травмы.