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Тулячка пострадала в ДТП на улице Щегловская Засека

Тулячка пострадала в ДТП на улице Щегловская Засека

Женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под автомобиль.

Вчера, 18 февраля, на улице Щегловская Засека в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 
 
В 16.35 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте – в паре метров от пешеходного перехода.
 
В результате аварии женщина получила различные травмы. 
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