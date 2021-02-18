По факту крупного пожара в Алексине возбудили уголовное дело

По факту пожара, который случился в Алексине в ночь на 3 февраля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Установлено, что в нарушение положений закона организация АО «Алексинская сетевая компания» не обеспечила работоспособность устройств защитного отключения линий электроснабжения. Это создало угрозу жизни и здоровью проживающих. В результате произошло возгорание электрооборудования общего имущества многоквартирного дома.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областной прокуратуре.

Напомним, пожар в многоквартирном доме случился из-за короткого замыкания в общедомовом счетчике, который расположен в подъезде.