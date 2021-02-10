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Названа причина крупного пожара в жилом доме в Алексине

Названа причина крупного пожара в жилом доме в Алексине

Пожарные боролись с огнем почти час.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов назвал причину пожара в двухэтажном жилом доме в Алексине. Напомним, происшествие случилось в ночь на 3 февраля на улице Ушинского. Сгорели квартиры на площади 200 квадратных метров.
 
Алексей Павлов отметил, что с приходом холодов возрастает количество пожаров.
 

Алексей Павлов

– В Алексине электрооборудование перешло в аварийный режим работы. При нагрузке происходит короткое замыкание, а для пожара достаточно одной искры. Короткое замыкание произошло в общедомовом счетчике, который расположен в подъезде.

Начальник регионального МЧС обратился к жителям Тульской области с призывом не перегружать электросеть.
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