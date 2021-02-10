Названа причина крупного пожара в жилом доме в Алексине
Пожарные боролись с огнем почти час.
Алексей Павлов отметил, что с приходом холодов возрастает количество пожаров.
Алексей Павлов
– В Алексине электрооборудование перешло в аварийный режим работы. При нагрузке происходит короткое замыкание, а для пожара достаточно одной искры. Короткое замыкание произошло в общедомовом счетчике, который расположен в подъезде.
Начальник регионального МЧС обратился к жителям Тульской области с призывом не перегружать электросеть.