В Новомосковске мужчина прятал ружье в собачьей будке

Еще он хранил там патроны, а в гараже – наркотики. Всё это богатство он нашел, когда решил построить голубятню рядом с гаражом.

8 февраля в Новомосковске безработный 47-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в октябре 2010 года обвиняемый решил построить голубятню на территории гаражного кооператива. При строительстве он обнаружил 101 патрон, ружье и дикорастущие кусты конопли.

Находки он решил оставить себе: ружье с патронами спрятал в собачьей будке, а часть высушенной конопли – в гараже. Все эти богатства были обнаружены сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.