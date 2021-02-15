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В Новомосковске мужчина прятал ружье в собачьей будке

В Новомосковске мужчина прятал ружье в собачьей будке

Еще он хранил там патроны, а в гараже – наркотики. Всё это богатство он нашел, когда решил построить голубятню рядом с гаражом.

8 февраля в Новомосковске безработный 47-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в октябре 2010 года обвиняемый решил построить голубятню на территории гаражного кооператива. При строительстве он обнаружил 101 патрон, ружье и дикорастущие кусты конопли.
 
Находки он решил оставить себе: ружье с патронами спрятал в собачьей будке, а часть высушенной конопли – в гараже. Все эти богатства были обнаружены сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:49 +2
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