Как выглядят сборы «Арсенала» изнутри: репортаж

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы «Арсенала».

Сборы тульского «Арсенала» подходят к концу. Через неделю команда проведет первый официальный матч в 2021 году. За плечами подопечных Дмитрия Парфенова шесть недель упорных тренировок и семь контрольных игр.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядят сборы «Арсенала» изнутри.

Перелет

Пять лет подряд для проведения учебно-тренировочных сборов оружейники выбирают Турцию, а конкретно — Белек. Здесь команда проводит три сбора. На первый из них «Арсенал» традиционно летит чартерным рейсом.

Туляки берут с собой из Тулы большое количество тренировочного оборудования, массажные столы, 5-6 комплектов формы, мячи, манишки, манекены, медикаменты и многое другое. Чтобы не платить за перегруз всего этого богатства, и арендуется чартер.

Любопытный факт: если взвесить всё, что берут оружейники на турецкий берег, получится около тонны.

В связи с ограничениями из-за Covid-19 теперь мало иметь загранпаспорт и купить билет, на руках еще должен быть отрицательный тест на ковид. Тестирование футболисты проходят в Туле не позже чем за два дня до вылета. Такая же процедура ждет игроков и по возвращении домой.

Организация и гиды

«Готовь сани летом, а телегу зимой» — эта пословица отлично подходит для описания подготовки к весенней части чемпионата. «Арсенал» начинает думать об этом заблаговременно. В октябре начальник команды получает информацию и пожелания относительно полей, питания и соперников на предстоящие контрольные матчи.

Затем эти данные поступают к непосредственным организаторам сборов, в нашем случае это компания «СпортСервис Интернешнл С». В своей сфере эти ребята являются лидерами. Они долгое время занимаются организацией тренировочных сборов для национальных сборных России, Германии, Японии, таких клубов как «Бавария», «Вольфсбург», «Зенит» и др.

Организаторы полностью берут на себя бронирование билетов, поиски соперников, подбор отелей, контроль над состоянием полей и организуют транспорт для нужд команды.

К каждой команде прикрепляется гид. Если вы подумали, что он отвечает за экскурсии по Белеку, то вы ошиблись. Этот человек находится с командой 24 часа и готов решить любую, даже самую сложную задачу. Например, нужно срочно организовать медицинское обследование новичка и отвезти его в клинику. Или помочь с размещением на тренировочных полях рекламы команды.

Отель, размещение и ограничения

При выборе тренировочного лагеря за основу берутся два критерия — уровень отеля и расположение полей. В гостинице обязательно должны быть тренажерный зал, сауна, бассейн и комнаты для восстановления. Из-за проблем с ковидом в этом году многие команды просят, чтобы у футболистов был отдельный доступ к этим комнатам. «Арсенал» — не исключение. Руководство гостиниц идет клубам навстречу и выполняет их пожелания.

Для туляков во всех гостиницах было предусмотрено отдельное крыло, где один из этажей был полностью забронирован под команду. Здесь проживали не только футболисты, но и весь административный персонал. Отдельно стоит сказать про питание – по просьбе клуба у команды был свой зал для приема пищи.

Поля

Самое главное — поля. Благодаря тому, что «Арсенал» готовится к сборам заранее, команде всегда достаются самые выгодные условия по ценам на отели и лучшие поля.

Как правило, у туляков два поля, на первом проводятся игровые упражнения, в том числе контрольные матчи. Второе отдано для разминок, работы вратарей и футболистов, которые восстанавливаются после травм.

Про их качество лучше всего скажут сами футболисты:

– Мы готовимся в шикарных условиях, играем на отличных полях. Газон на втором сборе был просто идеальным, с него даже уходить не хотелось, — отметил в интервью клубной пресс-службе защитник Тарас Бурлак.

Контрольные матчи

Почему «Арсенал» выбрал именно Турцию? Здесь можно подобрать соперников по любому уровню — начиная от участников еврокубков, таких как «Лудогорец», и заканчивая скромным молдавским клубом «Силекс».

Большой выбор спарринг-партнеров позволяет грамотно подвести команду к официальным матчам, наиграть новые сочетания или в боевых условиях посмотреть на готовность собственных футболистов. Как правило, товарищеские матчи идут по нарастанию от слабых к сильным. Но бывает и так, что в рамках всего сбора подбираются примерно равные по силам соперники.

В этом году «Арсенал» пошел этим путем, чтобы постепенно привести к общему знаменателю всех игроков и где-то дать оружейникам почувствовать уверенность.

Тренировки

На первых двух сборах игроки тренируются в двухразовом режиме. Утром может быть зал, а вечером уже работа с мячом. Первые две недели отводятся для того, чтобы заложить фундамент. В российском чемпионате многое завязано на выносливости футболистов, следовательно, очень важно продуктивно провести этот первый этап, чтобы в дальнейшем соответствовать уровню борьбы в РПЛ.

На втором сборе упражнений на физику становится чуть меньше, и игроки больше занимаются тактикой или проводят время на теоретических занятиях. Причем теория — это не только зал и проектор, тренерский штаб нередко проводил теорию прямо по ходу тренировок.

По словам тренера «Арсенала» по физической подготовке Мишеля дос Сантоса, в рамках второго сбора команде очень важно не растерять базу, которая была заложена в первые две недели. Для этого многие тренировочные занятия оружейников начинались с плотных и насыщенных разминок.

Что же касается третьего сбора, он направлен на подготовку к конкретному сопернику — к кубковой игре с «Зенитом» 20 февраля.

Зачем возвращаться домой между сборами?

День сурка — так в двух словах можно сказать о сборах футболистов. Команда ежедневно выполняет ряд практически одинаковых действий: тренировка, обед, сон, тренировка, ужин и вновь сон. От такой монотонности вкупе с серьезными нагрузками можно с ума сойти. Чтобы снизить психологическое напряжение, ребятам дают возможность между сборами поехать к семьям на 3-4 дня. Плюс, как правило, меняется и отель, это делается для смены обстановки, которая нередко тоже давит на психику.

Фишка

Если заглянуть в социальные сети команд Премьер-лиги, увидим, что каждый старается сделать сборы более интересными. К примеру, «Рубин» под конец своих сборов играет в квиз, игроки «Спартака» бьются за место в составе на пейнтбольном поле, а ЦСКА играет в интеллектуальные игры на манер «Что? Где? Когда?». Всё это помогает переключаться и получать дополнительные эмоции.

С приходом нового тренера Дмитрия Парфенова и его штаба у оружейников появилась своя фишка, которая явно добавила интриги и азарта в тренировочный процесс.

Речь идет о балльной системе, начиная с первого сбора каждый футболист получал очки за свои действия как на тренировках, так и в контрольных матчах. Нововведение арсенальцы оценили положительно, тем более что и стимул был неплохой — не только возглавить рейтинг, но и при этом сберечь свой кошелек в целости и сохранности.

Победители общего зачета получали от тренерского штаба приятные подарки, а проигравшим придется в Туле вести всю команду в ресторан за свой счет.

– Интересная идея. Тот сбор был тяжелым, и, таким образом, тренерский штаб разнообразил наши будни. Это помогало отвлечься от монотонной работы. Каждый получил дополнительную мотивацию, чтобы отличиться и взять нужные очки. Но это не значит, что каждый играл только за себя. У нас было много командных упражнений, которые шли в зачет, и в них как раз нужно было работать на команду. Приятно было получить новый опыт. Проигравшие по итогам всех сборов ведут команду на ужин в Туле. Думаю, никто не хочет оплачивать солидный счет после сборов, — отмечал в интервью клубной пресс-службе Владислав Пантелеев.

В рамках третьего сбора «Арсенал» ждет интересное путешествие: Анталия — Санкт-Петербург — Анталия — Сочи — Москва — Тула. Вы спросите, почему нельзя было сразу из Северной столицы прилететь в Сочи и остаться? Оказалось, что неделя проживания и тренировок в Белеке стоит почти в два раза дешевле, чем в Краснодарском крае.