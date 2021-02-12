новости
новости
Регистрация
Материалы дела по факту пожара в Алексине передали следователям

Материалы дела по факту пожара в Алексине передали следователям

Прокуратура нашла нарушения.

Прокуратура провела проверку по факту пожара, произошедшего в ночь на 3 февраля 2021 года в 8-квартирном доме № 1 по ул. Ушинского в Алексине. Там сгорели квартиры на площади 200 квадратных метров.

Напомним, пожар случился из-за короткого замыкания в общедомовом счетчике, который расположен в подъезде.

В ходе проверки прокуратура установила факты ненадлежащего содержания общедомового электрооборудования, что не отвечало требованиям безопасности.

– Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
 
Кроме того, ведомство выяснило, что администрация МО город Алексин предоставила погорельцам для временного проживания комнаты в коммунальных квартирах, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.
 
Однокомнатные квартиры, которые входят в состав муниципального маневренного фонда, погорельцам не предлагали, поскольку они требуют ремонта.
 
Администрация не принимала мер к содержанию данных жилых помещений в надлежащем состоянии.
 
Алексинская межрайонная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорели квартиры
Место
Алексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину
В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину
Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО
Тульские гимнастки стали лучшими на чемпионате ЦФО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.