Материалы дела по факту пожара в Алексине передали следователям

Прокуратура провела проверку по факту пожара, произошедшего в ночь на 3 февраля 2021 года в 8-квартирном доме № 1 по ул. Ушинского в Алексине. Там сгорели квартиры на площади 200 квадратных метров.

Напомним, пожар случился из-за короткого замыкания в общедомовом счетчике, который расположен в подъезде.

В ходе проверки прокуратура установила факты ненадлежащего содержания общедомового электрооборудования, что не отвечало требованиям безопасности.

– Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Кроме того, ведомство выяснило, что администрация МО город Алексин предоставила погорельцам для временного проживания комнаты в коммунальных квартирах, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Однокомнатные квартиры, которые входят в состав муниципального маневренного фонда, погорельцам не предлагали, поскольку они требуют ремонта.

Администрация не принимала мер к содержанию данных жилых помещений в надлежащем состоянии.

Алексинская межрайонная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление.