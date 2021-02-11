«Арсенал» приглашает юных футболистов на просмотр в академию

Фото из архива Myslo.

Центр подготовки юных футболистов — академия «Арсенал» объявляет о наборе детей в команды 2005−2012 годов рождения. Отбор состоится 20 и 27 марта:

в 10.00 — 2005, 2006, 2007, 2008 гг.р.

в 11.30 — 2009, 2010, 2011 гг.р.

в 13.00 — 2012 г. р.

При себе нужно иметь спортивную форму и обувь, свидетельство о рождении, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, а также справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную медицинской организацией по месту проживания футболиста не ранее чем за три дня до просмотра.

Также необходимо заранее заполнить анкету и принести ее на просмотр.

Предварительная регистрация по телефонам: (4872) 52-52-87, 8 (961) 262-29-46.

Просмотр состоится на поле стадиона академии ПФК «Арсенал» (пр. Ленина, 87/10). В случае неблагоприятных погодных условий — в футбольном манеже Центрального стадиона.