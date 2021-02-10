Следователи проверят обстоятельства гибели туляка на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Трагедия произошла вчера в поселке Октябрьский – там загорелся заброшенный дом.

Вчера, 9 февраля, в 20.01 стало известно о пожаре в заброшенном доме в 10-м проезде в поселке Октябрьский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали четыре пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 20.09, пожарные ликвидировали открытое горение за 20 минут. В результате происшествия погиб 54-летний мужчина. По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.



По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в СУ СКР по региону.