В Щекино УК пыталась заставить жителей заплатить за капремонт больше, чем он стоил

Урегулировать конфликт удалось лишь тогда, когда в него вмешалась прокуратура.

«Жители проконтролируют качество работ» – часто эту фразу произносят чиновники, рассказывая о тех или иных программах благоустройства или ремонта. Народный контроль – это прекрасно, но насколько хорошо могут рядовые жители в реальности проверить качество, не являясь фактически инженерами, строителями и другими специалистами смежных сфер?

Именно этим вопросом задались жители дома № 7 по ул. Энергетиков в Щекино, когда подрядная организация (она же, к слову, их управляющая компания «Крепость»), выполнявшая капитальный ремонт системы водоснабжения в подвале, попросила подписать акт выполненных работ.

Работы проводились из средств Фонда капитального ремонта, которые жильцы собирали на спецсчет. То есть деньги, скопленные на нем, принадлежат только их дому, а значит, в интересах жителей не допустить необоснованной траты средств. Поэтому к проверке качества выполненных работ они подошли предельно внимательно.

Согласно проектно-сметной документации, стоимость ремонта составляла примерно 630 тыс. рублей. Жители пятиэтажки не возражали. 14 сентября была сделана предоплата в 30% от этой суммы на закупку материалов. Но когда дело дошло до приемки работ, возникло много вопросов.

Выяснилось, что в Государственную жилищную инспекцию уже передан акт выполненных работ, и даже якобы подписанный жителями. Только вот подписи они на этом документе не ставили.

Люди были крайне возмущены таким откровенным враньем. Помимо этого жителям приходили сообщения, в которых одновременно было и приглашение на собрание, и угрозы судебного разбирательства:

Председатель совета дома Лариса Базека обратилась в редакцию Myslo. Она рассказала корреспонденту:

Лариса Базека – Управляющая компания предлагает нам принять работы, при этом акт выполненных работ не сходится с проектно-сметной документацией: Объем фактически выполненных работ намного меньше, чем по смете. А всё потому, что проектная организация, которая составляла смету, не выезжала к нам на дом, а документ составляла на основании какого-то плана дома. Не факт, что нашего. Из-за этого метраж труб и их диаметр отличается от того, что требовался для нашего дома.

Монтаж и крепление труб произведены не в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Узел учета тепловой энергии, указанный в акте выполненных работ, не совпадает с тем, который у нас установлен фактически.

Срок, отведенный на выполнение работ, истек 8 декабря, однако до конца января работы не были выполнены полностью.

В ГЖИ передан акт о выполненных работах с поддельными подписями. Мы говорим, что нам нужны нормальные документы, чтобы указанные в них работы соответствовали фактически выполненным, но никто ничего не исправляет. В нашем доме много инвалидов по зрению, мы переживаем, чтобы к кому-то из них не пришли представители УК с просьбой подписать документы. Просто на днях как бы случайно случилась проверка газового оборудования, при этом собирали подписи с жителей. А зачем они им?

Жители написали жалобы в прокуратуру, ГЖИ Тульской области и полицию.

4 февраля состоялась встреча представителей УК и жителей по поводу ремонта системы холодного водоснабжения. Но диалога не вышло. На протяжении почти часа представители обслуживающей дом организации доказывали жителям, что ничего страшного в расхождении сметы и акта выполненных работ нет и что жители должны принять работы по факту. Те, в свою очередь, отказывались – на 600 с лишним тысяч рублей не тянет ни объем работ, ни их качество.

Пытались убедить отдельных пенсионеров, что это они сами и подписались под приемкой работ.

Уверяли, что документ им предоставила бывшая старшая по дому, но и она не подтвердила этого. Жители обратились в полицию по факту подделки подписей.

В итоге вопрос так и не был решен: УК упорно настаивала на том, что жители должны подписать документы, ведь трубы заменены на новые.

Редакция Myslo со своей стороны обратилась в прокуратуру с просьбой помочь жителям найти выход из ситуации.

9 февраля к дому № 7 по ул. Энергетиков прибыли сотрудники ведомства, а также представители Фонда капремонта и УК. Прокурор выслушала претензии жителей, посмотрела, в каком состоянии находятся трубы.

– Наш сотрудник случайно направил документы на оплату, это была техническая ошибка. Мы устраним все недочеты и предлагаем жителям принять уже выполненные работы. После этого на основании акта мы выставим новый счет на оплату. Подрядной организации, которая составляла проект, мы не будем предъявлять претензии за то, что пришлось закупить лишний материал. Мы управляющая компания, поэтому трубы и прочее пригодится для работ в рамках содержания жилья этого и других домов, – сказала генеральный директор УК Анна Мосина.

По итогам встречи прокурор сообщила, что начата проверка, в результате которой при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.