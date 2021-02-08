«Город Мастеров». Второе рождение

На полках магазинов появилась так любимая туляками колбасная продукция ТМ «Город Мастеров».

Сегодня мы публикуем письмо, которое наша редакция получила от коллектива известного в Туле и далеко за ее пределами предприятия «Город Мастеров».

В нем, в частности, говорится: «Начиная свой путь в уже далеком 1998 году, мы не могли себе даже представить все те события, которые произошли с нами и в жизни нашего предприятия. Многие из них формировали мы сами: развивали производство, расширяли его, налаживали торговлю, до фанатизма совершенствовали качество продукта, разрабатывали мясные новинки, участвовали в выставках, поддерживали благотворительные проекты.



Все мясные изделия на предприятии – только из сырья высокого качества.

Но случаются события, которые никак не зависят от нас. В августе 2020 года «Город Мастеров» внезапно остался без своего создателя, вдохновителя и руководителя. Казалось, остановилось не только сердце генерального директора Игоря Липгарта – замерла жизнь всего предприятия.

Выяснилось, что у мясокомбината отсутствовали юридические полномочия продолжать отгрузку продукции, осуществлять закупку сырья и производить какие-либо движения по счетам. Завод встал. Полки магазинов «Город Мастеров» опустели. Продавая последний батон «Первопрестольной», продавцы плакали. В тот период, чтобы сохранить торговлю, магазинам пришлось наполнять прилавки товарами других производителей. Старались найти качественные продукты, чтобы не потерять доверие покупателей. Было сложно, потому что уровень качества продукции из мяса ТМ «Город Мастеров» всегда был очень высок.

Всё это привело к нехватке оборотных средств. Исчезновение бренда «Город Мастеров» уже никому не казалось фантастикой. Всё же мы ждали и надеялись, что завод еще порадует покупателей своей продукцией. Большинство сотрудников приняли решение остаться на предприятии. Ведь недаром наш директор любил повторять, что «Город Мастеров» – это настоящая семья. Так и есть. Все мы объединились в надежде на решительность наследников продолжать дело Игоря Сергеевича.

И мы сумели справиться с трудностями возрождения производства! Огромная благодарность от всего «Города Мастеров» дочери и наследнице Игоря Сергеевича Анне Игоревне за то, что она сумела сохранить дело, которым многие годы жил ее отец, и ее маме Татьяне Владимировне, которая не побоялась взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу «Города Мастеров». Был назначен исполнительный директор, разморожены счета. Начались закупка сырья и запуск производства.

Первое сырье на заводе принимали ночью. Но никого не пришлось уговаривать выйти на работу. Все, кто был в тот момент на заводе, не просто принимали свежее мясо – они присутствовали при втором рождении «Города Мастеров». Надо ли говорить, сколько разных чувств и волнений было в душе каждого!

А когда из печи вышла первая партия вареной колбасы, не дожидаясь охлаждения, как показано по технологии, рабочие разрезали горячий батон. Моментально цех наполнился колбасным ароматом, и люди не могли скрыть слез радости. «Наша, наша, родная! Ура, получилось!» – кричали буквально все вокруг. Рабочие обнимали друг друга, аплодировали и ликовали. В тот момент все осознали: «Город Мастеров» будет жить!



Цеха «Города Мастеров» уже работают в прежнем режиме.

«Город Мастеров» возвращается к жизни. Выпуск продукции налажен, прилавки магазинов заполнены, а покупатели стоят в очереди. Решены вопросы с поставками высококачественного сырья, в т. ч. говядины высшего сорта, которая идет на продажу и используется в производстве колбас премиум-класса, кулинарии и деликатесов.

Появились и новинки – котлеты с печенью, блинчики со сладкой начинкой. Возобновляется выпуск котлет из индейки. И совсем скоро ассортимент сырокопченых колбас станет прежним. Уже заканчивается процесс созревания таких сортов, как «Брауншвейгская» и «Московская», так полюбившихся покупателям.

– Качество сырья великолепное, – говорит главный технолог предприятия Анна Ситникова, – а это значит, что мы выпускаем продукцию на прежнем уровне качества, то есть достойную самых высоких наград и, конечно, вашего стола, дорогие покупатели. Мы всегда работали для людей и с удовольствием продолжаем это делать. Не меняя технологии производства, мы, как и прежде, против удешевления продукта за счет потери его качества и ценности. Мы не будем вместо мяса использовать заменители и добавлять ароматизаторы. Мы хотим сохранить идею существования и развития производства, взятую за основу много лет назад, – качественный продукт по разумной цене.



Колбаса ТМ «Город Мастеров» не раз становилась победителем международных конкурсов.

Премиальное качество продукции из мяса ТМ «Город Мастеров», признанное и подтвержденное огромным количеством медалей и дипломов на самых престижных профессиональных выставках и конкурсах в России и за рубежом, – это большая заслуга многолетнего совместного труда всех сотрудников предприятия. И сегодня мы хотим выразить признательность и благодарность всему коллективу за стойкость духа, за верность делу, за способность пройти через испытания и работать с полной самоотдачей.

Благодарим наследницу Анну Липгарт и генерального директора Татьяну Ложкину за возможность полноценно работать и продолжать любимое мясное дело. Благодарим исполнительного директора Алексея Митрофанова, с готовностью занявшего позиции на передовой. Сердечно благодарим за оказанную помощь в сложной ситуации министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина и правительство Тульской области. Благодарим за содействие в решении вопросов руководство и сотрудников УФНС по Тульской области. Благодарим каждого покупателя, который пережил с нами это нелегкое время. Спасибо огромное за веру в нас и в наш продукт ТМ «Город Мастеров».

Мы рады работать для вас, дорогие наши покупатели. Помните: колбаса из мяса вкуснее!

С уважением, творческая группа «Города Мастеров».

Готовим подарки к 23 Февраля с «Городом Мастеров»!

С 9 по 18 февраля спрашивайте в магазинах «Город Мастеров» джерки «Щекинские» со специальной наклейкой «Сюрприз внутри». В пачке с наклейкой вы найдете номер участника розыгрыша подарков от «Города Мастеров». Переходите по ссылке «ВКонтакте»: https://vk.com/myasnoye_delo и становитесь участником! Количество упаковок с наклейками ограничено. Мы разыгрываем одну большую и две средние корзины с колбасами и деликатесами ТМ «Город Мастеров» и 5 утешительных призов в виде продуктовых наборов ТМ «Город Мастеров». Розыгрыш состоится 19 февраля. Подробности https://vk.com/myasnoye_delo. Мы заранее знаем: вам будет вкусно!

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