«Время пострелять, между нами пальба»: NILETTO скоро в Туле
19 апреля в Городском концертном зале состоится концерт NILETTO. Начало в 19.00.
Татуированный и накачанный харизматик NILETTO ворвался в чаты в конце 2019 года со своим хитом «Любимка» — и остался там очень надолго.
В 2020 году он также попал в наше сердечко совместными фитами с Клавой Кокой и дуэтом Rauf & Faik. Пожалуй, это «ковидное» лето запомнится нам не только пандемией, но и клипом «Если тебе будет грустно».
В 2020 году он также попал в наше сердечко совместными фитами с Клавой Кокой и дуэтом Rauf & Faik. Пожалуй, это «ковидное» лето запомнится нам не только пандемией, но и клипом «Если тебе будет грустно».
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