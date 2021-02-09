«Время пострелять, между нами пальба»: NILETTO скоро в Туле

Татуированный и накачанный харизматик NILETTO ворвался в чаты в конце 2019 года со своим хитом «Любимка» — и остался там очень надолго.



В 2020 году он также попал в наше сердечко совместными фитами с Клавой Кокой и дуэтом Rauf & Faik. Пожалуй, это «ковидное» лето запомнится нам не только пандемией, но и клипом «Если тебе будет грустно».

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