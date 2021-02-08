Туляки перепели хит Моргенштерна

В шести разных музыкальных стилях, между прочим. Да еще и сняли отличный видеоклип.

Блогеры из Тулы сделали кавер-версию песни «Кадиллак», которую исполняет рэпер Моргенштерн. В прошлом году, кстати, его признали сразу и «Музыкантом года», и «Женщиной года». А известный журналист Юрий Дудь назвал Моргенштерна главным шоуменом России – 2020.

Трек «Кадиллак» в исполнении туляков звучит сразу в шести музыкальных стилях – джаз, панк-рок, фанк, металл, шансон, акустика.



Отметим, что ребята отказываются называть себя музыкальной группой – только проектом, который существует в рамках YouTube:

– Идею подсмотрели у западного блогера и переформатировали на свой лад, – рассказали нам авторы кавера. – Нам стало интересно, как современные, трендовые вещи будут звучать в других стилях. Концепт был готов еще в августе, инструментал написан в сентябре, но всё остановилось на этапе поиска подходящего вокала – на это потребовалось три месяца. Очевидно, что эту песню мы выбрали, потому что она звучала везде.