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Ключом и кувалдой алексинец «добыл» на железной дороге 200 кг металла
Фото: пресс-служба ЛО МВД на станции «Тула».

Ключом и кувалдой алексинец «добыл» на железной дороге 200 кг металла

Вора задержали сотрудники транспортной полиции и военизированной охраны.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Тула» и работники ВОХР задержали 28-летнего алексинца, который воровал металл.

На перегоне между станциями Горбачёво и Арсеньево оперативники заметили, как неизвестный в одиночку разбирает старую железнодорожную ветку. Несмотря на сильный мороз, мужчина усердно трудился, разбирая рельсы разводным ключом и кувалдой. Детали он складывал в багажник своей старенькой иномарки.

У ранее судимого безработного задержанного изъяли около 200 кг металлических изделий. Вор признался, что планировал сдать добычу в ближайший пункт приема чермета. Отделом дознания ЛО МВД России на станции «Тула» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:08 +3
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