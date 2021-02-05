Ключом и кувалдой алексинец «добыл» на железной дороге 200 кг металла

При проведении оперативных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Тула» и работники ВОХР задержали 28-летнего алексинца, который воровал металл.

На перегоне между станциями Горбачёво и Арсеньево оперативники заметили, как неизвестный в одиночку разбирает старую железнодорожную ветку. Несмотря на сильный мороз, мужчина усердно трудился, разбирая рельсы разводным ключом и кувалдой. Детали он складывал в багажник своей старенькой иномарки.

У ранее судимого безработного задержанного изъяли около 200 кг металлических изделий. Вор признался, что планировал сдать добычу в ближайший пункт приема чермета. Отделом дознания ЛО МВД России на станции «Тула» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».