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В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьницу

В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьницу

ДТП произошло на ул. Тульского Рабочего полка.

Утром 2 февраля на ул. Тульского Рабочего полка в Туле произошло ДТП. В 8.15 неизвестный автомобиль сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. В момент наезда школьница, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
Пострадавшая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Водитель с места ДТП скрылся, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
 
Предположительно, скрывшийся автомобиль был темно-красного цвета.
 
 

Внимание! Если вы стали свидетелем данного ДТП и обладаете какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону. Также можно написать сообщения в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7 (4872) 32-95-07 или +7 (4872) 32-95-54.
 
Телефон группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: +7 (4872) 36-12-01.
 
Адреса официальных страниц тульской Госавтоинспекции в социальных сетях: ВКонтакте; Инстаграм.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:29 +2
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