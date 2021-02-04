Приемная кампания – 2021: что ждать тульским абитуриентам

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В этом году будущих студентов ожидает ряд изменений при поступлении. Рассказываем о самых важных из них.

Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Документ был принят в августе 2020 года, а в силу изменения вступают в 2021/2022 учебном году.

Подать документы на поступление теперь можно будет минимум на два и максимум на 10 направлений подготовки в одном вузе. Раньше можно было подать максимум на три направления.

Учебные заведения смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям. Раньше по каждой специальности проводился отдельный конкурс. По сути вузы смогут выбирать сильных абитуриентов на факультет в целом и потом после нескольких лет обучения делить их по профилям.

Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, например по математике или информатике, а абитуриент сможет сам выбирать, результат ЕГЭ по какому предмету лучше предоставить.

Список испытаний для поступления в вузы выпускников колледжей и техникумов не обязательно должен совпадать с тем, что действует для школьников. Теперь учебные заведения принимают решение самостоятельно.

Вузы обяжут принимать документы в электронном виде. В прошлом году это нужно было делать из-за пандемии. Практику решили сделать постоянной, чтобы расширить возможности для поступления абитуриентов из отдаленных регионов. Возможность подавать документы лично или по почте тоже остается.

Конкурсные списки поступающих будут обновляться вузами не реже пяти раз в день. Раньше допускалось обновление информации один раз в сутки.

Внести изменения в заявление о приеме станет проще. Раньше для этого нужно было отзывать уже поданное. Теперь такой необходимости нет. Это будет полезно абитуриентам, которые решили поменять специальность.

Зачислять на первый курс по программам бакалавриата и специалитета будут в два этапа. Первый – для тех, кто поступает вне конкурса (льготники и целевики). Второй – основной, он больше не будет делиться на первую и вторую волну.

Что ждет тульских абитуриентов?

Мы спросили, какой станет приемная кампания в тульских учебных заведениях.

Надежда Стемпинь, ответ­ственный секретарь приемной комиссии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого:

Надежда Стемпинь – Заявления и документы, необходимые для поступления в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, в 2021 году будут приниматься с 18 июня. Планируется открыть

1281 бюджетное место. Из них 290 бюджетных мест – заочная форма обучения – бака­лавриат. Откроются новые профили подготовки: «Русский язык и мировая художественная культура», «Физика и математика», «Математика и информатика», «Начальное образование и дополнительное образование», «Начальное образование и информатика». День открытых дверей состоится 16 мая.

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Ирина Кузнецова:

Ирина Кузнецова – В 2021 году в нашем филиале будет открыт набор на юридический факультет и в колледж. При этом у поступающих в колледж появится возможность обучаться на бюджетных местах. Заявления принимаются с 18 июня 2021 года. Дни открытых дверей состоятся: 20 февраля, 20 марта, 17 апреля, 15 мая, 19 июня в 14.00. Дополнительную информацию можно найти на сайте института.

Проректор Международной Полицейской Академии ВПА Елизавета Карпова:

Елизавета Карпова – В 2021 году будет набор по специальностям «Юриспруденция», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Управление качеством», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Линг­вистика», «Информационная безопасность». Заявления по программам бакалавриата и магистратуры принимаются с 1 февраля 2021 года. Дни открытых дверей состоятся 27 февраля, 27 марта, 24 апреля.

Социально-технологический колледж:

– В этом году студенты смогут поступить к нам на следующие направления подготовки: «Право и организация социального обеспечения», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,«Операционная деятельность в логистике», «Финансы», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах». Приемная комиссия работает с 1 марта 2021 г. Прием документов – до 31 августа 2021 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2021 г. – на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту. Дни открытых дверей состоятся 27 февраля, 27 марта, 24 апреля.

Николай Абрамов, заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГТК»:

Николай Абрамов – Колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и специалистов по автотранспортному, транспортно-логистическому и экономико-правовому направлениям. Заявления принимаются с 15 июня 2021 года до 15 августа 2021 года. Дни открытых дверей состоятся 27 февраля, 20 марта в формате видеоконференции (подробности на сайте и в соцсетях).

Что есть в тульских вузах и колледжах