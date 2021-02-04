Фото: УГИБДД России по Тульской области.
В ДТП на улице Кутузова пострадали два человека
Авария произошла вчера утром: водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с Lada Хray.
Вчера на улице Кутузова в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В 10.20 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в Lada Хray, за рулем которой находился 42-летний мужчина.
В результате аварии различные травмы получили водитель Chevrolet и 29-летняя пассажирка Lada.
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