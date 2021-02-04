В ДТП на улице Кутузова пострадали два человека

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Авария произошла вчера утром: водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с Lada Хray.

В результате аварии различные травмы получили водитель Chevrolet и 29-летняя пассажирка Lada.

В 10.20 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в Lada Хray, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

Вчера на улице Кутузова в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.