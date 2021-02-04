новости
новости
Регистрация
В Туле объявлен кастинг на участие в областном конкурсе «Миссис Тула – 2021»

В Туле объявлен кастинг на участие в областном конкурсе «Миссис Тула – 2021»

IX областной конкурс элегантности, красоты и талантов пройдет 28 марта на сцене Тульской областной филармонии.

Региональный конкурс «Миссис Тула — 2021», официальным организатором которого является модельно-артистическое агентство «Линда», подарит участникам и зрителям яркие впечатления и весеннее настроение.

Для участия в конкурсе женщина должна быть старше 18 лет, иметь детей и быть прописанной в Тульской области.

Программа подготовки к конкурсу:

  • фото- и видеосъемка участниц;
  • мастер-классы по дефиле и фотопозированию;
  • профессиональная подготовка и режиссура каждого конкурсного выхода участниц;
  • режиссура творческих номеров;
  • яркий fashion-показ на финальном шоу.

У финалисток конкурса будет возможность представить Тульскую область на престижных всероссийских конкурсах.

Запись на кастинг по телефону 704-734. Анкету для участия можно заполнить на сайте www.lindamodel.ru.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:35 0
Другие статьи по темам
Событие
кастингмиссис тула 2021женщиныконкурсдефилемодельное агентство Линда
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Приемная кампания – 2021: что ждать тульским абитуриентам
Приемная кампания – 2021: что ждать тульским абитуриентам
В ДТП на улице Кутузова пострадали два человека
В ДТП на улице Кутузова пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.