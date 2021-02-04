В Туле объявлен кастинг на участие в областном конкурсе «Миссис Тула – 2021»
IX областной конкурс элегантности, красоты и талантов пройдет 28 марта на сцене Тульской областной филармонии.
Региональный конкурс «Миссис Тула — 2021», официальным организатором которого является модельно-артистическое агентство «Линда», подарит участникам и зрителям яркие впечатления и весеннее настроение.
Для участия в конкурсе женщина должна быть старше 18 лет, иметь детей и быть прописанной в Тульской области.
Программа подготовки к конкурсу:
- фото- и видеосъемка участниц;
- мастер-классы по дефиле и фотопозированию;
- профессиональная подготовка и режиссура каждого конкурсного выхода участниц;
- режиссура творческих номеров;
- яркий fashion-показ на финальном шоу.
У финалисток конкурса будет возможность представить Тульскую область на престижных всероссийских конкурсах.
Запись на кастинг по телефону 704-734. Анкету для участия можно заполнить на сайте www.lindamodel.ru.
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