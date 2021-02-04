В Туле объявлен кастинг на участие в областном конкурсе «Миссис Тула – 2021»

IX областной конкурс элегантности, красоты и талантов пройдет 28 марта на сцене Тульской областной филармонии.

Региональный конкурс «Миссис Тула — 2021», официальным организатором которого является модельно-артистическое агентство «Линда», подарит участникам и зрителям яркие впечатления и весеннее настроение.

Для участия в конкурсе женщина должна быть старше 18 лет, иметь детей и быть прописанной в Тульской области.

Программа подготовки к конкурсу:

фото- и видеосъемка участниц;

мастер-классы по дефиле и фотопозированию;

профессиональная подготовка и режиссура каждого конкурсного выхода участниц;

режиссура творческих номеров;

яркий fashion-показ на финальном шоу.

У финалисток конкурса будет возможность представить Тульскую область на престижных всероссийских конкурсах.

Запись на кастинг по телефону 704-734. Анкету для участия можно заполнить на сайте www.lindamodel.ru.

