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Лжеполицейский из Санкт-Петербурга по телефону разводил туляков на деньги

Лжеполицейский из Санкт-Петербурга по телефону разводил туляков на деньги

Мошенник представлялся сотрудником правоохранительных органов, рассказывал пенсионерам, что их родственники оказались в беде, и просил взятку.

В Новомосковске перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга. 40-летний мужчина обвиняется в мошенничестве – ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

По версии следствия, с мая по август 2020 года ранее судимый житель Северной столицы путем случайного набора цифр позвонил шести пожилым жителям Тульской области. В каждом случае он, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал собеседникам, что их родственники попали в сложную жизненную ситуацию, и предлагал решить проблему – через курьеров передать определенную сумму.

В общей сложности он получил от шести потерпевших 490 тысяч рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:55 +2
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