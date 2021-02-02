Массовая облава в тепличном комплексе «Тульский»: задержаны 70 нелегалов

В ходе проверки полицейские выявили 70 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства.

В Туле полицейские вместе с коллегами по силовому блоку провели масштабную облаву на мигрантов-нелегалов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.