Массовая облава в тепличном комплексе «Тульский»: задержаны 70 нелегалов
Проверку предприятия провели сотрудники полиции.
В Туле полицейские вместе с коллегами по силовому блоку провели масштабную облаву на мигрантов-нелегалов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
На территории Щекинского района проверяли тепличный комплекс «Тульский» [тот самый, который не давал покоя тулякам перед Новым годом].
В ходе проверки полицейские выявили 70 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства.
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