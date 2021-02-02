новости
новости
Регистрация
Массовая облава в тепличном комплексе «Тульский»: задержаны 70 нелегалов

Массовая облава в тепличном комплексе «Тульский»: задержаны 70 нелегалов

Проверку предприятия провели сотрудники полиции.

В Туле полицейские вместе с коллегами по силовому блоку провели масштабную облаву на мигрантов-нелегалов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
На территории Щекинского района проверяли тепличный комплекс «Тульский» [тот самый, который не давал покоя тулякам перед Новым годом].
 
В ходе проверки полицейские выявили 70 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:24 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаполицияпроверкатепличный комплексмигранты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские сурки Сережа и Наташа предсказали, когда наступит весна: видео
Тульские сурки Сережа и Наташа предсказали, когда наступит весна: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.