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В Черни двух коммунальщиков осудили за мошенничество

В Черни двух коммунальщиков осудили за мошенничество

Экс-гендиректор и инженер УК «Любимый дом» брали у жителей наличку якобы для оплаты задолженностей, но прикарманивали деньги.

Сегодня в Черни Роман Ивлев и Андрей Слюнястиков признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело насчитывает 21 эпизод.
 
С 2018 по 2019 год и. о. руководителя и инженер управляющей компании «Любимый дом» потребовали от жителей Плавского и Чернского районов, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, передать им деньги. Они заверили жильцов, что все суммы будут направлены в кассу компании, а задолженность списана с лицевых счетов.
 
В подтверждение своих слов мошенники выдали своим жертвам квитанции, однако деньги на счета управляющей компании не поступили – злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 328 тысяч рублей. 
 
Решением суда обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в коммерческих организациях в любой форме собственности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций, сроком на 2 года каждому.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:10 +3
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