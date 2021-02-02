В Черни двух коммунальщиков осудили за мошенничество

Сегодня в Черни Роман Ивлев и Андрей Слюнястиков признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц , сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело насчитывает 21 эпизод.

С 2018 по 2019 год и. о. руководителя и инженер управляющей компании «Любимый дом» потребовали от жителей Плавского и Чернского районов, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, передать им деньги. Они заверили жильцов, что все суммы будут направлены в кассу компании, а задолженность списана с лицевых счетов.

В подтверждение своих слов мошенники выдали своим жертвам квитанции, однако деньги на счета управляющей компании не поступили – злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 328 тысяч рублей.

Решением суда обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в коммерческих организациях в любой форме собственности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций, сроком на 2 года каждому.