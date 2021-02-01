Тульский лучник завоевал серебро чемпионата России

Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.

Это первая медаль для нашего региона за всю историю состязаний.

В Орле прошли Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали 120 профессиональных лучников страны, в числе которых и спортсмены из Тульской области.

В завершающий день состязаний туляк Роман Ветров вышел в финал и взял первое серебро для Тульского региона за всю историю.

Отметим, что 24 января команда Тульской области успешно выступила в квалификационных соревнованиях Кубка России. Тульские спортсмены выполнили задачу-минимум, отобравшись в плей-офф.