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Тульский лучник завоевал серебро чемпионата России
Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.

Тульский лучник завоевал серебро чемпионата России

Это первая медаль для нашего региона за всю историю состязаний.

В Орле прошли Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали 120 профессиональных лучников страны, в числе которых и спортсмены из Тульской области.

В завершающий день состязаний туляк Роман Ветров вышел в финал и взял первое серебро для Тульского региона за всю историю.

Отметим, что 24 января команда Тульской области успешно выступила в квалификационных соревнованиях Кубка России. Тульские спортсмены выполнили задачу-минимум, отобравшись в плей-офф.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:00 +12
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