новости
новости
Регистрация
В Плеханово житель табора перекрыл дорогу, чтобы покрутить «жука» на чужом «Мерседесе»

В Плеханово житель табора перекрыл дорогу, чтобы покрутить «жука» на чужом «Мерседесе»

Видео было 29 января опубликовано в группе «Тула ЧП».

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, нарушавшего Правила дорожного движения в поселке Плеханово. Управляемое им транспортное средство создавало угрозу пешеходам и другим автомобилям. Видеозапись происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники ГИБДД определили транспортное средство, его владельца и возможное местонахождение. Автомобиль «Мерседес» был обнаружен в Зареченском округе Тулы. За рулём находился 25-летний представитель цыганского этноса, не имеющий права управления. На него составлен соответствующий административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

 

На владелицу иномарки — 35-летнюю представительницу цыганского этноса — составлены протоколы за передачу машины лицу, не имеющему права управления, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Юлия Александрова
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:04 +6
Другие статьи по темам
Событие
дрифткрутить жукадтпавтохам
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк во дворе дома порезал колеса и исцарапал ножом машину
Туляк во дворе дома порезал колеса и исцарапал ножом машину
Директор Тульского цирка о своем увольнении: «На данный момент я остаюсь руководителем»
Директор Тульского цирка о своем увольнении: «На данный момент я остаюсь руководителем»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.