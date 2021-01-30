В Плеханово житель табора перекрыл дорогу, чтобы покрутить «жука» на чужом «Мерседесе»

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, нарушавшего Правила дорожного движения в поселке Плеханово. Управляемое им транспортное средство создавало угрозу пешеходам и другим автомобилям. Видеозапись происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники ГИБДД определили транспортное средство, его владельца и возможное местонахождение. Автомобиль «Мерседес» был обнаружен в Зареченском округе Тулы. За рулём находился 25-летний представитель цыганского этноса, не имеющий права управления. На него составлен соответствующий административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

На владелицу иномарки — 35-летнюю представительницу цыганского этноса — составлены протоколы за передачу машины лицу, не имеющему права управления, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.