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В Кимовске воровка обокрала знакомую
Изображение Kerstin Riemer с сайта Pixabay.

В Кимовске воровка обокрала знакомую

В полиции возбуждено уголовное дело.

Кимовские полицейские выясняют обстоятельства кражи у местной 54-летней жительницы. В преступлении подозревается знакомая и ранее несудимая ровесница потерпевшей.
 
Предполагается, что злоумышленница пришла в гости к жертве, воспользовалась ее невнимательностью и похитила золотую цепочку с кулоном, а также 13 тысяч рублей.
 
«После того как гостья ушла, хозяйка имущества обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Первоначальная версия о причастности ранее судимой визитерши к краже подтвердилась. Местонахождение подозреваемой установлено, она призналась в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:27 +1
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