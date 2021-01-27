В Кимовске воровка обокрала знакомую

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Кимовские полицейские выясняют обстоятельства кражи у местной 54-летней жительницы. В преступлении подозревается знакомая и ранее несудимая ровесница потерпевшей.

Предполагается, что злоумышленница пришла в гости к жертве, воспользовалась ее невнимательностью и похитила золотую цепочку с кулоном, а также 13 тысяч рублей.

«После того как гостья ушла, хозяйка имущества обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Первоначальная версия о причастности ранее судимой визитерши к краже подтвердилась. Местонахождение подозреваемой установлено, она призналась в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».