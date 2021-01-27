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В Тульской области началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях

Сегодня вакцину получили первые 50 сотрудников предприятия «Сплав».

27 января сотрудники «НПО «Сплав» прошли вакцинацию от COVID-19. На предприятие приехала выездная бригада горбольницы №9. На заводе есть собственный медпункт, в нем выделены специальные помещения, где проходит осмотр перед прививкой, включая кабинет вакцинации.

Выездная вакцинация на крупных предприятиях региона проходит по поручению губернатора.

Всего в регионе привито порядка 10 тысяч человек.

 
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