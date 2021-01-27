В Тульской области началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях

27 января сотрудники «НПО «Сплав» прошли вакцинацию от COVID-19. На предприятие приехала выездная бригада горбольницы №9. На заводе есть собственный медпункт, в нем выделены специальные помещения, где проходит осмотр перед прививкой, включая кабинет вакцинации.



Выездная вакцинация на крупных предприятиях региона проходит по поручению губернатора.



Всего в регионе привито порядка 10 тысяч человек.