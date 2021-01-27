Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Тульской области началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях
Сегодня вакцину получили первые 50 сотрудников предприятия «Сплав».
27 января сотрудники «НПО «Сплав» прошли вакцинацию от COVID-19. На предприятие приехала выездная бригада горбольницы №9. На заводе есть собственный медпункт, в нем выделены специальные помещения, где проходит осмотр перед прививкой, включая кабинет вакцинации.
Выездная вакцинация на крупных предприятиях региона проходит по поручению губернатора.
Всего в регионе привито порядка 10 тысяч человек.
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