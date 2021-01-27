В проект «Наш город» вошло более 200 заявок туляков

На реализацию всех предложений в 2021 году запланировано 100 млн рублей

В среду, 27 января, на 19-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты утвердили план реализации предложений жителей, поступивших в рамках проекта «Наш город».

Проект направлен на определение и реализацию социально значимых мероприятий и решение проблем местного значения. Его цель — повысить уровень и качество жизни населения с учетом интересов граждан.

В сводный адресный перечень вошло более 200 предложений. В их числе — благоустройство дворовых территорий, установка детского игрового и спортивного оборудования во дворах, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонт подъездов и улично-дорожной сети.

Из числа депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы определены кураторы, которые будут оказывать тулякам методическую, информационную и консультационную помощь, а также контролировать ход выполнения работ. Финансирование проекта «Наш город» осуществляется за счет бюджета муниципалитета. На реализацию всех предложений в 2021 году запланировано 100 млн рублей.

Ольга Слюсарева – Благодаря усилиям администрации города, депутатов Тульской городской Думы многие вопросы удается успешно решать, – рассказала мэр Тулы Ольга Слюсарева. — После утверждения программы мы приступим к ее реализации. Перечень объектов разбит по округам, назначены кураторы от Тульской областной и городской Думы. На всех этапах будет вестись мониторинг как со стороны кураторов, так и со стороны жителей. От наших общих усилий будет зависеть итог работ. Уверена, проект «Наш город» зарекомендует себя с положительной стороны и будет продолжен в последующие годы.

Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев также прокомментировал принятое решение: