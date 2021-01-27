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В проект «Наш город» вошло более 200 заявок туляков

В проект «Наш город» вошло более 200 заявок туляков

На реализацию всех предложений в 2021 году запланировано 100 млн рублей

В среду, 27 января, на 19-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты утвердили план реализации предложений жителей, поступивших в рамках проекта «Наш город».
 
Проект направлен на определение и реализацию социально значимых мероприятий и решение проблем местного значения. Его цель — повысить уровень и качество жизни населения с учетом интересов граждан.
 
В сводный адресный перечень вошло более 200 предложений. В их числе — благоустройство дворовых территорий, установка детского игрового и спортивного оборудования во дворах, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонт подъездов и улично-дорожной сети.
 
 
Из числа депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы определены кураторы, которые будут оказывать тулякам методическую, информационную и консультационную помощь, а также контролировать ход выполнения работ. Финансирование проекта «Наш город» осуществляется за счет бюджета муниципалитета. На реализацию всех предложений в 2021 году запланировано 100 млн рублей.
 

Ольга Слюсарева

– Благодаря усилиям администрации города, депутатов Тульской городской Думы многие вопросы удается успешно решать, – рассказала мэр Тулы Ольга Слюсарева. — После утверждения программы мы приступим к ее реализации. Перечень объектов разбит по округам, назначены кураторы от Тульской областной и городской Думы. На всех этапах будет вестись мониторинг как со стороны кураторов, так и со стороны жителей. От наших общих усилий будет зависеть итог работ. Уверена, проект «Наш город» зарекомендует себя с положительной стороны и будет продолжен в последующие годы.
 
Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев также прокомментировал принятое решение:
 

Дмитрий Миляев

– «Наш город» — совместная инициатива администрации Тулы и депутатского корпуса. Это логичное продолжение проекта «Формирование современной городской среды» и программы «Народный бюджет» на муниципальном уровне. Проект направлен на решение социально значимых вопросов, которые исходят от граждан. Они касаются прежде всего благоустройства придомовых территорий, ремонта улично-дорожной сети, обустройства детских площадок, т. е. всего, что для жителей конкретного дома является актуальным. Уверен, что «Наш город» позволит ускорить процесс повышения качества жизни туляков.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:34 +2
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