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В лобовом ДТП в Киреевском районе детей спасли ремни безопасности
Фото: inpushkino.ru.

В лобовом ДТП в Киреевском районе детей спасли ремни безопасности

Серьёзная авария произошла на 12-м километре дороги Болохово – Шварц.

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автовладельцам о правилах безопасной перевозки маленьких пассажиров. Детей в возрасте младше 7 лет допускается перевозить с использованием удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Их установка в салоне автомобиля должна проводиться в строгом соответствии с инструкцией. Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования детского удерживающего устройства, на заднем сиденье автомобиля с применением штатных ремней безопасности, если рост ребёнка – более 150 см.

При резком торможении или ударе на скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз, поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: в момент столкновения удержать его и уберечь от резкого удара о переднее кресло или лобовое стекло будет практически невозможно.

По статистике, перевозка ребенка в автокресле снижает вероятность смертельных травм на 75%. Например, 25 января в 9.20 на 12-м километре дороги Болохово – Шварц в Киреевском районе 36-летняя женщина на Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель».

Обе машины получили серьёзные механические повреждения, женщину-водителя госпитализировали с травмами. Вместе с ней в машине находились 16-летняя девушка и шестилетний мальчик. Они были пристегнуты в соответствии с требованиями ПДД, поэтому отделались незначительными ушибами.

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Место
Тульская областьКиреевский район

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