Житель Тульской области убил знакомого отверткой

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. Подозреваемого задержали сотрудники следственного управления совместно с УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, вечером 20 января в доме, расположенном в селе Новокрасивое Ефремовского района, произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них схватил отвертку и ударил другого в шею и голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время проведут проверку показаний на месте с участием 33-летнего подозреваемого.