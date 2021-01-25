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В тульскую колонию пытались передать сим-карты в чайных пакетиках и телефон в куске сала
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

В тульскую колонию пытались передать сим-карты в чайных пакетиках и телефон в куске сала

Посылки не дошли до адресатов.

Сотрудники исправительной колонии № 5 при досмотре бандероли, предназначенной для осужденного от его мамы, нашли чайные пакетики с симками. В ярлычках находились аккуратно запакованные 11 сим-карт.

– В результате осужденный остался без бодрящего напитка, вместо этого к нему применили меру дисциплинарного наказания в виде водворения в ШИЗО, — сообщает пресс-служба УФСИН по Тульской области.

За день до этого происшествия на территории ИК-5 обнаружили еще одну интересную посылку: в куске сала лежал мобильный. Заключенный пояснил, что телефон хотел приобрести для личного пользования, и в этом ему согласился помочь знакомый на свободе.

– В настоящее время в отношении Г. применена мера дисциплинарного наказания в виде водворения в карцер, — сообщили в ведомстве.

В отношении отправителей посылок составили протоколы об административном правонарушении.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:38 +4
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